Color Japan Photos of the XIX Century by Kusakabe Kimbei

In 1881, after many years of working with European photographer Felice Beato and Baron Raimund von Stillfried as a retoucher and assistant, Japanese photographer Kusakabe Kimbei finally opened his own business in Yokohama. Kusakabe Kimbei positioned himself as the most successful Japanese photographer of his generation. Indeed, the business was developing: another branch of the studio in Yokohama and also in Tokyo was opened shortly. He completed the career of photographer Kusakabe in 1912-1913. Thanks Kusakabe Kimbei for his work, now we can see how looks Japan 100 years ago.

В 1881 году, после многих лет работы с европейским фотографом Феликсом Беато и бароном Раймундом фон Штильфридом в качестве ретушера и ассистента, японский фотограф Кусакабэ Кимбэй наконец-то открыл собственное дело в Йокогаме. Кимбэй позиционировал себя как самого успешного японского фотографа своего поколения. И действительно, бизнес развивался: в скором времени открылся еще один филиал студии в Йокогаме, а также в Токио. Завершил карьеру фотографа Кусакабэ в 1912–1913 годах. Благодаря многим годам его работы мы можем увидеть, какой была Япония 100 лет назад.