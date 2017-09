In China, the World Robot Conference 2017 takes place. Visitors are introduced to the latest achievements of robotics, as well as participating in artificial intelligence competitions.

В Китае проходит Всемирная конференция роботов World Robot Conference 2017. Посетители знакомятся с последними достижениями робототехники, а также участвуют в соревнованиях искусственного интеллекта.

World Robot Conference in Beijing 2017: