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Amazing Pictures from Russian Expanses 28.09.2017





Selection of funny and strange pictures from the Russian Expanses. This is possible only in Russia, although I’m not sure that all the photographs were made in Russia … 28.09.2017.

Подборка забавных, курьезных и странных снимков с российских просторов. Такое возможно только в России, хотя не уверен, что все фотографии сделаны именно в России… 28.09.2017.

Мы живём в России. Только неиссякаемое жизнелюбие, огромное терпение, чувство юмора позволяют миллионам россиян выживать в нелегких условиях и чувствовать себя более чем хорошо.

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Pictures Russian Expanses 280917 03

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Pictures Russian Expanses 280917 05

Pictures Russian Expanses 280917 06

Pictures Russian Expanses 280917 07

Pictures Russian Expanses 280917 08

Pictures Russian Expanses 280917 09

Pictures Russian Expanses 280917 10

Pictures Russian Expanses 280917 11

Pictures Russian Expanses 280917 12

Pictures Russian Expanses 280917 13

Pictures Russian Expanses 280917 14

Pictures Russian Expanses 280917 15

Pictures Russian Expanses 280917 16

Pictures Russian Expanses 280917 17

Pictures Russian Expanses 280917 18

Pictures Russian Expanses 280917 19

Pictures Russian Expanses 280917 20

Pictures Russian Expanses 280917 21

Pictures Russian Expanses 280917 22

Pictures Russian Expanses 280917 23

Pictures Russian Expanses 280917 24

Pictures Russian Expanses 280917 25

Pictures Russian Expanses 280917 26

Pictures Russian Expanses 280917 27

Pictures Russian Expanses 280917 28





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