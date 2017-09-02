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Amazing Pictures from Russian Expanses 02.09.17

Selection of funny and strange pictures from the Russian Expanses. This is possible only in Russia, although I’m not sure that all the photographs were made in Russia … 02.09.17.

Подборка забавных, курьезных и странных снимков с российских просторов. Такое возможно только в России, хотя не уверен, что все фотографии сделаны именно в России… 02.09.17.

Мы живём в России. Только неиссякаемое жизнелюбие, огромное терпение, чувство юмора позволяют миллионам россиян выживать в нелегких условиях и чувствовать себя более чем хорошо.

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Pictures Russian Expanses 020917 14

Pictures Russian Expanses 020917 15

Pictures Russian Expanses 020917 16

Pictures Russian Expanses 020917 17

Pictures Russian Expanses 020917 18

Pictures Russian Expanses 020917 19

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Pictures Russian Expanses 020917 21

Pictures Russian Expanses 020917 22

Pictures Russian Expanses 020917 23

Pictures Russian Expanses 020917 24

Pictures Russian Expanses 020917 25

Pictures Russian Expanses 020917 26

Pictures Russian Expanses 020917 27

Pictures Russian Expanses 020917 28

Pictures Russian Expanses 020917 29

Pictures Russian Expanses 020917 30

Pictures Russian Expanses 020917 31

Pictures Russian Expanses 020917 32

Pictures Russian Expanses 020917 33

Pictures Russian Expanses 020917 34

Pictures Russian Expanses 020917 35

Pictures Russian Expanses 020917 36



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