Diner en Blanc 2017 in New York

A glamorous event called “Dîner en blanc” or “Dinner in White” was coined 25 years ago in Paris. Then the Frenchman Francois Pasquier returned home after several years of foreign life and decided to hold a dinner party to meet old friends. Since the number of applicants was very significant, Pasquier asked them to come to the Bois de Boulogne and dress in white so that they could find each other. This tradition is so popular with Parisians that since then it has been organized annually. And not only in Paris, but also in New York and Mexico, Montreal, Singapore and Sydney. In total, in 60 cities around the world.

Гламурное мероприятие под названием “Dîner en blanc” или «Ужин в белом» было придумано 25 лет назад в Париже. Тогда француз Франсуа Паскье возвратился домой после нескольких лет зарубежной жизни и решил провести званый обед, чтобы встретиться со старыми друзьями. Так как количество желающих было весьма значительным, Паскье попросил их прийти в Булонский лес и одеться в белое, чтобы они могли найти друг друга. Эта традиция настолько понравилась парижанам, что с того времени её стали организовывать ежегодно. И не только в Париже, а также в Нью-Йорке и Мехико, Монреале, Сингапуре и Сиднее. В общей сложности, в 60 городах мира.