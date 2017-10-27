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Amazing Pictures from Russian Expanses 27.10.2017

Selection of funny and strange pictures from the Russian Expanses. This is possible only in Russia, although I’m not sure that all the photographs were made in Russia … 27.10.2017.

Подборка забавных, курьезных и странных снимков с российских просторов. Такое возможно только в России, хотя не уверен, что все фотографии сделаны именно в России… 27.10.2017.

Мы живём в России. Только неиссякаемое жизнелюбие, огромное терпение, чувство юмора позволяют миллионам россиян выживать в нелегких условиях и чувствовать себя более чем хорошо.

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Amazing Pictures Russian Expanses 271017 02

Amazing Pictures Russian Expanses 271017 03

Amazing Pictures Russian Expanses 271017 04

Amazing Pictures Russian Expanses 271017 05

Amazing Pictures Russian Expanses 271017 06

Amazing Pictures Russian Expanses 271017 07

Amazing Pictures Russian Expanses 271017 08

Amazing Pictures Russian Expanses 271017 09

Amazing Pictures Russian Expanses 271017 10

Amazing Pictures Russian Expanses 271017 11

Amazing Pictures Russian Expanses 271017 12

Amazing Pictures Russian Expanses 271017 13

Amazing Pictures Russian Expanses 271017 14

Amazing Pictures Russian Expanses 271017 15

Amazing Pictures Russian Expanses 271017 16

Amazing Pictures Russian Expanses 271017 17

Amazing Pictures Russian Expanses 271017 18

Amazing Pictures Russian Expanses 271017 19

Amazing Pictures Russian Expanses 271017 20

Amazing Pictures Russian Expanses 271017 21

Amazing Pictures Russian Expanses 271017 22

Amazing Pictures Russian Expanses 271017 23

Amazing Pictures Russian Expanses 271017 24

Amazing Pictures Russian Expanses 271017 25

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