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Amazing Pictures from Russian Expanses 05.09.2017

Selection of funny and strange pictures from the Russian Expanses. This is possible only in Russia, although I’m not sure that all the photographs were made in Russia … 05.09.2017.

Подборка забавных, курьезных и странных снимков с российских просторов. Такое возможно только в России, хотя не уверен, что все фотографии сделаны именно в России… 05.09.2017.

Мы живём в России. Только неиссякаемое жизнелюбие, огромное терпение, чувство юмора позволяют миллионам россиян выживать в нелегких условиях и чувствовать себя более чем хорошо.

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Amazing Pictures Russian Expanses 050917 02

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 03

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 04

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 05

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 06

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 07

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 08

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 09

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 10

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 11

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 12

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 13

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 14

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 15

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 16

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 17

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 18

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 19

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 20

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 21

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 22

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 23

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 24

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 25

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 26

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 27

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 28

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 29

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 30

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 31

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 32

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 33

Amazing Pictures Russian Expanses 050917 34



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